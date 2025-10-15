Aserbaidschan und Niederlande erörtern Themen von bilateraler und multilateraler Bedeutung

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Am 15. Oktober traf sich der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Elnur Mammadov, im Rahmen seines Besuchs in den Niederlanden mit dem stellvertretenden Außenminister dieses Landes, Marcel de Vink.

Bei dem Treffen üurde hervorgehoben, dass die jüngsten hochrangigen Kontakte zwischen beiden Ländern insbesondere das Treffen zwischen Präsident Ilham Aliyev und dem niederländischen Premierminister Dick Schoof am Rande des 7. Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft eine positive Grundlage für die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen geschaffen haben, wie der Pressedienst des aserbaidschanischen Außenministeriums mitteilte.

Die Gesprächspartner betonten die Bedeutung eines regelmäßigen politischen Dialogs, einschließlich der Organisation von Treffen der Außenminister im Rahmen internationaler Plattformen sowie der Durchführung politischer Konsultationen zwischen den beiden Außenministerien. In diesem Zusammenhang wurde auf den Besuch von Vizeminister Marcel de Vink in Baku im Februar dieses Jahres und die Fortsetzung gegenseitiger Besuche hingewiesen.

Im Rahmen des Treffens wurden die bestehenden Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erörtert. Dabei wurde unterstrichen, dass die wirtschaftliche Kooperation eine wichtige Rolle in den bilateralen Beziehungen spielt. Die erfolgreiche Tätigkeit niederländischer Unternehmen in Aserbaidschan wurde angesprochen.

Auch Themen der bilateralen und multilateralen Agenda sowie internationale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse standen im Mittelpunkt des Gesprächs. Besondere Aufmerksamkeit lag auf den neuen Veränderungen in der Region nach dem Konflikt, dem Friedensprozess und dem wichtigen Treffen in Washington.

Vizeminister Elnur Mammadov informierte die Gegenseite über die von Aserbaidschan unternommenen Schritte zur Förderung nachhaltiger Entwicklung und Stabilität in der Region.