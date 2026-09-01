Aserbaidschan und Serbien vertiefen parlamentarische Zusammenarbeit

Baku, 1. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, ist im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Serbien mit der Präsidentin der serbischen Nationalversammlung, Ana Brnabić, zusammengetroffen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen sowie der Ausbau der parlamentarischen Zusammenarbeit. Gafarova betonte den hohen Stand des politischen Dialogs und die Bedeutung gegenseitiger hochrangiger Besuche für die weitere Stärkung der Beziehungen.

Beide Seiten würdigten die positive Entwicklung der parlamentarischen Kooperation und tauschten sich über weitere Fragen von beiderseitigem Interesse aus.