Aserbaidschan und Somalia wollen parlamentarische Beziehungen ausbauen

Baku, 1. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, ist im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Serbien mit dem Präsidenten Somalias, Hassan Sheikh Mohamud, zusammengetroffen.

Beide Seiten betonten die wichtige Rolle der interparlamentarischen Beziehungen als eine der Säulen der bilateralen Beziehungen. Gafarova bekräftigte die Bereitschaft des aserbaidschanischen Parlaments, die Beziehungen zum somalischen Parlament weiter auszubauen, und informierte über die Aktivitäten des Parlamentarischen Netzwerks der Bewegung der Blockfreien Staaten.

Die Seiten erörterten zudem die Aussichten für eine weitere Vertiefung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Somalia sowie weitere Fragen von beiderseitigem Interesse.