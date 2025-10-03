Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Statistik

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Am 3. Oktober empfing das Türkische Statistische Institut (TURKSTAT) eine aserbaidschanische Delegation unter Leitung von Tahir Budagov, dem Vorsitzenden des Staatlichen Statistischen Komitees, im Rahmen der 14. Sitzung der Statistikkommission der OIC in Ankara.

Während des Treffens unterzeichneten beide Seiten ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Kooperation im Bereich Statistik zwischen den Regierungen von Aserbaidschan und der Türkei. Unterzeichnet wurde das Dokument von Tahir Budagov und Erhan Çetinkaya, Präsident von TURKSTAT.

Laut dem Abkommen soll dessen Umsetzung die bilateralen Beziehungen im Bereich der amtlichen Statistik stärken, den Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in der Statistikproduktion fördern und den gegenseitigen Austausch bewährter Verfahren in verschiedenen Bereichen Statistik erleichtern.