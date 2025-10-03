Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Statistik
Baku, 3. Oktober, AZERTAC
Am 3. Oktober empfing das Türkische Statistische Institut (TURKSTAT) eine aserbaidschanische Delegation unter Leitung von Tahir Budagov, dem Vorsitzenden des Staatlichen Statistischen Komitees, im Rahmen der 14. Sitzung der Statistikkommission der OIC in Ankara.
Während des Treffens unterzeichneten beide Seiten ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Kooperation im Bereich Statistik zwischen den Regierungen von Aserbaidschan und der Türkei. Unterzeichnet wurde das Dokument von Tahir Budagov und Erhan Çetinkaya, Präsident von TURKSTAT.
Laut dem Abkommen soll dessen Umsetzung die bilateralen Beziehungen im Bereich der amtlichen Statistik stärken, den Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in der Statistikproduktion fördern und den gegenseitigen Austausch bewährter Verfahren in verschiedenen Bereichen Statistik erleichtern.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [13:28]
GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest
- 02.10.2025 [21:03]
GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale
- 02.10.2025 [20:41]
Aserbaidschanisches Badminton-Team belegt dritten Platz bei den GUS-Spielen
- 02.10.2025 [20:36]
Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch
- 02.10.2025 [20:08]
3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen
- 02.10.2025 [18:22]
Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
- 02.10.2025 [17:51]
Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester
- 02.10.2025 [17:28]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ
- 02.10.2025 [16:09]
Champions League: FC Barcelona setzt seine PSG-Krise fort
- 02.10.2025 [15:10]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold
- 02.10.2025 [13:39]
12.000 Jahre alte Felsmalereien in Saudi-Arabien entdeckt
- 02.10.2025 [12:42]
Preis für Azeri Light gesunken
- 02.10.2025 [12:13]
Weltmarkt: Ölpreise gestiegen
- 02.10.2025 [10:38]
Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut
- 01.10.2025 [20:40]
Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen
- 01.10.2025 [20:27]
Azerenerji und Masdar besprechen Projekte in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [20:15]
Baku wird Gastgeber des D-8-Dialogs zu Klima und Städten sein
- 01.10.2025 [20:03]
Aserbaidschanische Schützen schließen 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen
- 01.10.2025 [19:38]
Nike rechnet mit Kosten von 1,5 Milliarden Dollar
- 01.10.2025 [18:22]
Steigende Opferzahlen nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen
- 01.10.2025 [17:22]
11. Internationale Buchmesse Baku im Baku Expo Center eröffnet
- 01.10.2025 [16:35]
Präsident Sergio Mattarella beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [14:26]
Präsident Sergio Mattarella besucht Märtyrerallee in Baku
- 01.10.2025 [13:04]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silbermedaille
- 01.10.2025 [11:39]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 01.10.2025 [10:58]
Fotoausstellung in Paris zeigt Minenopfer Aserbaidschans
- 01.10.2025 [10:40]
GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützen gewinnen weitere Bronzemedaille
- 30.09.2025 [19:35]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schütze gewinnt Silber
- 30.09.2025 [19:27]
Weitere aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen
- 30.09.2025 [19:19]