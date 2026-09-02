Aserbaidschan und Turkmenistan halten weitere Konsultationen im Konsularbereich ab

Baku, 2. September, AZERTAC

Die Außenministerien Aserbaidschans und Turkmenistans haben am 2. September in Aschgabat eine weitere Runde konsularischer Konsultationen abgehalten.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit im konsularischen Bereich.

Erörtert wurden Fragen zum Schutz der Rechte und Interessen der Bürger beider Länder, darunter auch die Vereinfachung der bestehenden Visabestimmungen.

Darüber hinaus tauschten sich die Seiten über die Zusammenarbeit in den Bereichen Inneres, Staatsbürgerschaft, Migration, Justiz, Bildung und weiteren Bereichen aus.

Zum Abschluss des Treffens unterzeichneten die Leiter der beiden Delegationen das Protokoll über die Konsultationen und vereinbarten, die nächste Runde im kommenden Jahr in Baku abzuhalten.