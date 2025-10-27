Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

In Baku wurde anlässlich des 80. Jubiläums der Vereinten Nationen (UN) ein Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit im Bereich nachhaltige Entwicklung 2026–2030 (UNSDCF) zwischen der Regierung Aserbaidschans und der UN unterzeichnet.

Das Abkommen, unterzeichnet von Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov und der UN-Residentkoordinatorin in Aserbaidschan Vladanka Andreeva, sieht die Zusammenarbeit für die kommenden fünf Jahre vor und unterstützt die Förderung der Entwicklung sowie des Wohlstands der Menschen in Aserbaidschan.

Bei der Veranstaltung wurden die wichtige Rolle der UN, die Förderung der SDGs (Ziele für nachhaltige Entwicklung), die Stärkung von Frauen- und Jugendrechten, humanitäre Initiativen und interkultureller Dialog hervorgehoben. Das Abkommen baut auf bisherigen Erfolgen auf und unterstützt Aserbaidschans langfristige sozioökonomische Prioritäten wie Innovation, Klimaanpassung, nachhaltiges Wachstum und grüne Transformation.

Anwesend waren Vertreter staatlicher Institutionen, des diplomatischen Korps und internationaler Organisationen. Gezeigt wurde auch ein Kurzfilm „A Living Legacy“ zum 80-jährigen Beitrag der UN zu Frieden, Würde und Wohlstand weltweit.