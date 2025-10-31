Aserbaidschan und Ungarn erörtern Aussichten für strategische Partnerschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Samarkand, Usbekistan, traf sich der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov mit dem ungarischen Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó.

Die Minister erörterten Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der bestehenden strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Ungarn, die Zusammenarbeit in regionalen und internationalen Organisationen sowie zukünftige Pläne und Projekte.

Minister Bayramov betonte, dass der laufende politische Dialog, gegenseitige Besuche und Kontakte sowie Mechanismen wie strategischer Dialog und politische Konsultationen eine entscheidende Rolle bei der Vertiefung der bilateralen Partnerschaft spielen.

Die Seiten tauschten Meinungen zu einer Vielzahl von Themen auf der Kooperationsagenda aus, darunter Wirtschaft, Handel, Investitionen, Energiesicherheit, erneuerbare Energien, humanitäre Angelegenheiten, Bildung und Kultur. Sie unterstrichen die Bedeutung der Gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Regierungen Aserbaidschans und Ungarns, um die wirtschaftlichen Beziehungen weiter zu stärken und neue Möglichkeiten in diesem Bereich zu erschließen.

Die Minister bezeichneten erneuerbare Energien als Schlüsselkomponente der strategischen Partnerschaft und hoben Fortschritte bei den Initiativen Unterseekabel Schwarzes Meer oder Schwarzmeer-Seekabel und Grüner Korridor hervor.

Minister Bayramov dankte Ungarn für dessen Beitrag zu den Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans.

Darüber hinaus wurden Fragen der regionalen Sicherheit und weitere gegenseitig vorteilhafte Themen besprochen.