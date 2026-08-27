Aserbaidschan und Usbekistan auf dem Weg zu einer neuen Etappe der Wirtschaftskooperation

Baku, 27. August, AZERTAC

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan haben sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Auf der Grundlage der unter Heydar Aliyev geschaffenen politischen und rechtlichen Basis wird die bilaterale Zusammenarbeit heute weiter ausgebaut.

Ein wichtiges Ziel ist es, den Handelsumsatz bis 2030 auf eine Milliarde US-Dollar zu steigern. Gleichzeitig sollen gemeinsame Investitions- und Handelsprojekte in Bereichen wie Energie, Bauwirtschaft, Elektronik, Bildung, Tourismus und Baustoffe umgesetzt werden.

Besonders vielversprechend ist die gegenseitige Erschließung neuer Märkte: Usbekische Produkte können über Aserbaidschan leichter europäische Märkte erreichen, während aserbaidschanische Waren bessere Zugangsmöglichkeiten zu den Märkten Zentralasiens erhalten. Damit entwickelt sich die Partnerschaft zunehmend zu einer wichtigen wirtschaftlichen Brücke zwischen Zentralasien und Europa.