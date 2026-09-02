Aserbaidschan und Usbekistan bauen Zusammenarbeit im Bereich Choreografie aus

Baku, 2. September, AZERTAC

Aserbaidschan und Usbekistan vertiefen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Choreografie und Tanzausbildung. Im Mittelpunkt stehen der Erfahrungsaustausch, gemeinsame Projekte, die Weiterentwicklung der Tanzkunst sowie die Förderung gemeinsamer kultureller Werte.

Die Prorektorin für Lehrangelegenheiten und amtierende Rektorin der Baku-Choreografie-Akademie, die Verdiente Künstlerin Naila Mamməd-Zade, erklärte gegenüber AZERTAC, dass die Choreografiekunst ein wichtiger Bereich für die Entwicklung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern darstellt.

Studierende der Baku-Choreografie-Akademie haben bei internationalen Tanz- und Kunstfestivals in Usbekistan erfolgreich teilgenommen und Auszeichnungen erhalten. Zugleich beteiligen sich usbekische Choreografie- und Kulturexperten an internationalen Veranstaltungen in Aserbaidschan.

Beide Seiten wollen die Kooperation zwischen ihren Kultur- und Bildungseinrichtungen weiter ausbauen und den Austausch von Erfahrungen und Fachwissen intensivieren.