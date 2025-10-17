Aserbaidschan und VAE genehmigen umfassendes Wirtschafts-Partnerschaftsabkommen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Das aserbaidschanische Parlament hat das umfassende Wirtschafts-Partnerschaftsabkommen zwischen der Republik Aserbaidschan und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) genehmigt.

Das Gesetz zur Genehmigung des „Umfassenden Wirtschafts-Partnerschaftsabkommens zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate“ wurde in die Tagesordnung der Sitzung des Parlaments sam 17. Oktober aufgenommen.

Das Dokument wurde am 9. Juli 2025 in Abu Dhabi unterzeichnet.