Aserbaidschan und Weltbank prüfen Zusammenarbeit

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende der Zentralbank von Aserbaidschan, Taleh Kazimov, traf sich mit einer Delegation unter der Leitung von Asad Alam, dem Regionaldirektor für Europa und Zentralasien der Weltbank für gerechtes Wachstum, Finanzen und Institutionen (EFI).

Bei dem Treffen wurden der makroökonomische Ausblick des Landes, die durchgeführten Reformen im Finanzsektor sowie die Entwicklung digitaler Zahlungssysteme erörtert. Die Seiten überprüften außerdem die laufenden und geplanten Aktivitäten im Rahmen des Projekts Projekt „Modernisierung des Finanzsektors 3“, das gemeinsam von der Weltbank und der Zentralbank umgesetzt wird.

Darüber hinaus tauschten sich die Teilnehmer eingehend über die Tätigkeiten der Weltbank in Aserbaidschan sowie über Zukunftsperspektiven der Zusammenarbeit aus.