Aserbaidschanische Freistilringer holen acht Medaillen in Russland

Baku, 7. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Nationalmannschaft hat beim „Khaddartsev-Brüder-Cup“ im russischen Wladikawkas acht Medaillen gewonnen. Das traditionelle Turnier fand am 5. und 6. September zu Ehren der Freistilringer Aslan und Makharbek Khaddartsev statt.

Mehr als 100 Ringer aus rund zehn Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Unter der Leitung von Cheftrainer Khadzhimurat Gatsalov sowie den Trainern Jabrayil Hasanov, Taimuraz Kokoev und Sharif Sharifov gingen acht aserbaidschanische Ringer als Medaillengewinner hervor.

Gold gewannen Zireddin Bayramov (70 kg), Arseni Tsojew (86 kg) und Giorgi Meschwildischwili (125 kg). Silber holten Osman Nurmagomedow (92 kg) und Khadzhik Karsanow (125 kg). Dritte Plätze belegten Jabrayil Gadschijew (79 kg), Magomedkhan Magomedov (97 kg) und Mukhamad Gantemirov (125 kg).

Damit schloß Aserbaidschan das Turnier mit drei Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen ab.