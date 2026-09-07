Aserbaidschanische Judokas kehren mit fünf Medaillen von EM zurück

Baku, 7. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Nationalmannschaft hat bei den Junioren-Europameisterschaften im Judo in Podgorica fünf Medaillen gewonnen und ist in die Heimat zurückgekehrt.

Bei den Titelkämpfen in der montenegrinischen Hauptstadt sicherten sich Aykhan Mirzazade (bis 60 kg), Mahammad Musayev (bis 66 kg) und Suleyman Shukurov (bis 90 kg) jeweils den Europameistertitel. Davud Namazli (bis 100 kg) und Ramazan Ahmadov (über 100 kg) gewannen Bronze.

Die Mannschaft beendete die Europameisterschaften mit drei Gold- und zwei Bronzemedaillen.