Aserbaidschanische Nachwuchsboxer gewinnen acht Medaillen bei der U15-Europameisterschaft in Montenegro

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Das aserbaidschanische U15-Boxteam ist mit einer beeindruckenden Bilanz von acht Medaillen, darunter zwei historische Goldmedaillen, von der Europameisterschaft in Budva (Montenegro) zurückgekehrt, die an diesem Wochenende zu Ende ging.

Im Wettbewerb mit 369 Athleten aus 32 Ländern errang die aserbaidschanische Mannschaft 2 Gold-, 3 Silber- und 3 Bronzemedaillen und belegte damit den 6. Platz in der Gesamtwertung.

Khumar Jafarli (75 kg) schrieb Geschichte, indem sie als erste aserbaidschanische Boxerin den U15-Europameistertitel gewann. Die junge Athletin besiegte im Finale die Türkin Yaghmur Eryurt einstimmig mit 5:0 Punkten (alle fünf Punktrichter werteten 30:27).

Mehran Rasulov (80 kg) sicherte Aserbaidschan die zweite Goldmedaille, nachdem er den Ukrainer Serhiy Kotovskyi klar mit 5:0 besiegte (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27). Für Rasulov war es bereits die dritte EM-Medaille seiner Karriere, nachdem er zuvor zweimal Bronze gewonnen hatte.

Silbermedaillen gingen an Nasrin Abdullazade (40 kg), Nurlan Museyibli (66 kg) und Yusif Agakishiyev (75 kg).

Bronzemedaillen holten Onur Gurbanov (42 kg), Eljan Musazade (50 kg) und Erdem Tekin (90 kg).