Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft ihre algerische Kollegin

Baku, 2. September, AZERTAC

Die Vorsitzende des aserbaidschanischen Parlaments, Sahiba Gafarova, hat im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Serbien die Präsidentin der algerischen Nationalen Volksversammlung, Khalida Boufedeche, getroffen. Im Mittelpunkt standen die Perspektiven der bilateralen Beziehungen und die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Länder in internationalen Organisationen. Besonderes Augenmerk lag auf der weiteren Vertiefung der parlamentarischen Beziehungen, gegenseitigen Besuchen und der Zusammenarbeit in internationalen parlamentarischen Gremien.