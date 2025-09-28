Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen

Ganja, 28. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Schwimmerin Mehri Abdurrahmanli sicherte sich eine Bronzemedaille bei den 3. GUS-Spielen, die erstmals in Aserbaidschan ausgetragen werden.

Im Ganja-Sportpalast trat Abdurrahmanli im 100-Meter-Schmetterlingsrennen an und erkämpfte sich die Medaille.

Eine weitere aserbaidschanische Schwimmerin, Anastasia Gnussina, belegte den vierten Platz im 800-Meter-Freistil-Rennen.