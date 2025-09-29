Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

Aserbaidschanische Tischtennisspieler holen Silber bei GUS-Spielen

Gabala, 29. September, AZERTAC

Die Tischtennisspieler Aserbaidschans haben bei den 3. GUS-Spielen die Silbermedaille gewonnen.

Adil Ahmadzade und Onur Guluzade sicherten sich die Medaille im Herren-Doppel-Finale, in dem sie mit 3:0 gegen das russische Paar Yevgeni Vasikov und Yevgeni Dosov verloren.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches Duo sichert sich Bronze im Skeet Mixedwettbewerb
  • 29.09.2025 [00:23]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches Duo sichert sich Bronze im Skeet Mixedwettbewerb

WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron
  • 28.09.2025 [23:23]

WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
  • 28.09.2025 [14:54]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen

Aserbaidschans Tischtennismannschaft gewinnt weitere Medaille bei den 3. GUS-Spielen
  • 28.09.2025 [14:23]

Aserbaidschans Tischtennismannschaft gewinnt weitere Medaille bei den 3. GUS-Spielen

Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen
  • 28.09.2025 [14:16]

Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen

Aserbaidschanische Chovkan-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg bei den III. GUS-Spielen
  • 28.09.2025 [14:15]

Aserbaidschanische Chovkan-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg bei den III. GUS-Spielen

Minenopfer Aserbaidschans in „sprechenden Fotos“: Ein Aufruf zur Gerechtigkeit aus Nürnberg
  • 28.09.2025 [13:20]

Minenopfer Aserbaidschans in „sprechenden Fotos“: Ein Aufruf zur Gerechtigkeit aus Nürnberg

3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten
  • 28.09.2025 [10:22]

3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten

3. CUS-Spiele: Zwei weitere aserbaidschanische Tischtennisspieler erreichen das Finale
  • 27.09.2025 [20:07]

3. CUS-Spiele: Zwei weitere aserbaidschanische Tischtennisspieler erreichen das Finale

Aserbaidschanische Tischtennisspieler holen Silber bei GUS-Spielen

  • [00:34]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches Duo sichert sich Bronze im Skeet Mixedwettbewerb

  • [00:23]

3. GUS-Spiele in Ganja feierlich eröffnet
Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva verfolgten Veranstaltung AKTUALISIERT

  • 28.09.2025 [23:55]

WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron

  • 28.09.2025 [23:23]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen

  • 28.09.2025 [14:54]

Aserbaidschans Tischtennismannschaft gewinnt weitere Medaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 28.09.2025 [14:23]

Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen

  • 28.09.2025 [14:16]

Aserbaidschanische Chovkan-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg bei den III. GUS-Spielen

  • 28.09.2025 [14:15]

Minenopfer Aserbaidschans in „sprechenden Fotos“: Ein Aufruf zur Gerechtigkeit aus Nürnberg

  • 28.09.2025 [13:20]

Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul muss in Baku notlanden

  • 28.09.2025 [10:49]

3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten

  • 28.09.2025 [10:22]

Paschinjan: TRIPP-Route wird sowohl regionale als auch globale Bedeutung und Auswirkungen haben

  • 27.09.2025 [21:19]

Armeniens Premier: Ein beispielloser positiver Dialog zwischen Armenien und der Türkei wurde aufgebaut

  • 27.09.2025 [21:00]

Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt

  • 27.09.2025 [20:58]

3. CUS-Spiele: Zwei weitere aserbaidschanische Tischtennisspieler erreichen das Finale

  • 27.09.2025 [20:07]

III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale

  • 27.09.2025 [19:46]

AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku

  • 27.09.2025 [19:45]

3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen

  • 27.09.2025 [19:08]

Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“

  • 27.09.2025 [18:12]

Juventus reduziert Jahresverlust

  • 27.09.2025 [16:54]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Fußball-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg

  • 27.09.2025 [15:10]
Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Stadion ein VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Stadion ein VIDEO

Preis von Azeri Light kostet fast 74 US-Dollar

  • 27.09.2025 [14:22]
Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH ein VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH ein VIDEO

Aserbaidschan hält landesweite Schweigeminute zum Gedenken an Märtyrer am Gedenktag ab

  • 27.09.2025 [13:52]
Präsident Ilham Aliyev nimmt an der Eröffnung des Ganja Memorialkomplexes teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt an der Eröffnung des Ganja Memorialkomplexes teil VIDEO

UNO-Vollversammlung: China warnt Weltgemeinschaft vor weiteren Konfrontationen

  • 27.09.2025 [13:00]

Präsident Ilham Aliyev ehrt Andenken der Märtyrer des Vaterländischen Krieges mit einer Schweigeminute am Gedenktag

  • 27.09.2025 [12:43]
Präsident Ilham Aliyev weiht Olympischen Sportkomplex in Jewlach VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Olympischen Sportkomplex in Jewlach VIDEO

3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen

  • 27.09.2025 [11:45]
Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Arbeitsbesuch in den USA

  • 27.09.2025 [11:07]

Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September

  • 27.09.2025 [10:14]

In Münchens Stadtzentrum Fotoausstellung zum Thema “Minenopfer in Aserbaidschan” eröffnet

  • 27.09.2025 [09:00]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Beitrag zum Gedenktag am 27. September

  • 27.09.2025 [00:26]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September

  • 27.09.2025 [00:22]

Nächste Gruppe russischer Athleten zur Teilnahme an 3. GUS-Spielen in Aserbaidschan eingetroffen

  • 26.09.2025 [20:54]
Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen

  • 26.09.2025 [20:04]

GUS-Spiele: Aserbaidschans Damen-Tischtennisteam besiegt Usbekistan und zieht ins Finale ein

  • 26.09.2025 [19:54]

Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung

  • 26.09.2025 [19:40]

USA genehmigen Verkauf von Raketen für künftige F-35 Kampfjets der Bundeswehr

  • 26.09.2025 [19:26]

Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten

  • 26.09.2025 [18:21]

La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro

  • 26.09.2025 [18:12]

Chilenische Gäste ehren Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • 26.09.2025 [18:11]

Nasimi-Festival feierlich beendet

  • 26.09.2025 [18:02]

Aserbaidschan und China erörtern Zusammenarbeit in Bereichen erneuerbare Energien und Wasserwirtschaft

  • 26.09.2025 [17:24]

Aserbaidschanisches Nationalteppichmuseum zeigt Ausstellung „Tadschikische Stickerei: Kunst und Tradition“

  • 26.09.2025 [16:22]

EANA wählt neuen Präsidenten

  • 26.09.2025 [15:46]

Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein

  • 26.09.2025 [15:28]

Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo

  • 26.09.2025 [15:21]

Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter

  • 26.09.2025 [15:20]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zu seiner Teilnahme an der 80. Tagung der UN-Generalversammlung

  • 26.09.2025 [13:13]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 26.09.2025 [12:57]

Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund

  • 26.09.2025 [11:44]

Preis von Azeri Light steigt weiter

  • 26.09.2025 [11:44]

La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer

  • 26.09.2025 [11:03]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Turkmenistan verbinden traditionelle Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit

  • 26.09.2025 [10:53]
Präsident Ilham Aliyev spricht bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev spricht bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung AKTUALISIERT VIDEO

Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister Manvel Grigoryan gesteht armenische Besetzung – Gericht prüft Beweis VIDEO

Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister Manvel Grigoryan gesteht armenische Besetzung – Gericht prüft Beweis VIDEO

AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil

  • 25.09.2025 [22:56]
Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva trifft Ehemann der slowenischen Präsidentin in New York VIDEO

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva trifft Ehemann der slowenischen Präsidentin in New York VIDEO

Mitteilung des Presseamts des Präsidenten

  • 25.09.2025 [22:25]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft UN-Generalsekretär António Guterres AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft UN-Generalsekretär António Guterres AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev appelliert vom UN-Podium an die internationale Gemeinschaft: Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der Gerechtigkeit nicht selektiv ist

  • 25.09.2025 [21:23]

Präsident Aserbaidschans: Wir haben sowohl im Krieg als auch im Frieden gesiegt

  • 25.09.2025 [21:21]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist stolz auf seine humanitären Hilfsbemühungen auf globaler Ebene

  • 25.09.2025 [21:19]

Aserbaidschans Präsident: Das Kaspische Meer schrumpft rapide – und der Hauptgrund ist nicht der Klimawandel

  • 25.09.2025 [21:17]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschans Währungsreserven sind etwa 16-mal höher als unsere Auslandsschulden

  • 25.09.2025 [21:15]

Präsident Aserbaidschans: Bis 2030 werden etwa 40 Prozent unserer Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen gedeckt

  • 25.09.2025 [21:13]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan nimmt weltweit ersten Platz unter den Ländern ein, die Erdgas über Pipelines liefern

  • 25.09.2025 [21:10]

Aserbaidschans Präsident: Wir spielen strategische Rolle bei Anbindung der Kaspischen Region an internationale Märkte

  • 25.09.2025 [21:08]

Präsident Aserbaidschans: Die Welt kann heute und in naher Zukunft nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen

  • 25.09.2025 [21:06]

Präsident Ilham Aliyev: Nach dem Krieg stellt Minengefahr eines der größten humanitären Probleme für Aserbaidschan dar

  • 25.09.2025 [21:04]

Präsident Aserbaidschans: Mehr als 50.000 Menschen leben, arbeiten und lernen bereits in den befreiten Gebieten

  • 25.09.2025 [21:02]

Präsident Ilham Aliyev dankt Donald Trump für seine Unterstützung des Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 25.09.2025 [21:00]

Präsident Ilham Aliyev: Endgültige Aufhebung des Abschnitts 907 des US-Kongresses würde Vertrauen und Zusammenarbeit stärken

  • 25.09.2025 [20:57]

Präsident Ilham Aliyev: Washingtoner Gipfel markiert Beginn einer neuen Etappe in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA

  • 25.09.2025 [20:55]

Präsident Aserbaidschans: Regionale Verbindungen bilden Grundlage für dauerhaften Frieden

  • 25.09.2025 [20:53]

Präsident Ilham Aliyev: Gespräche mit Armenien führten nur deshalb zu positiven Ergebnissen, weil sie ausschließlich auf bilateraler Grundlage geführt wurden

  • 25.09.2025 [20:52]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan erklärte unmittelbar nach dem Sieg im Krieg seine Bereitschaft, ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Armenien aufzuschlagen

  • 25.09.2025 [20:50]

Aserbaidschans Präsident: Minsk-Gruppe der OSZE konnte ihre Mission zur Lösung des Karabach-Konflikts nicht erfüllen

  • 25.09.2025 [20:48]

Präsident Ilham Aliyev spricht von Aserbaidschans langem Weg zum Sieg und zum Frieden vor der UN-Generalversammlung

  • 25.09.2025 [20:47]

Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN

  • 25.09.2025 [20:34]

Aserbaidschan und Estland erörtern Möglichkeiten zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen

  • 25.09.2025 [20:10]

Pazifik: Taifun "Ragasa" abgeschwächt auf dem Weg nach Vietnam - neuer Sturm vor den Philippinen

  • 25.09.2025 [19:50]

Delegation um Vizepremierminister Schahin Mustafayev besucht iranischen Hafen Bandar Abbas

  • 25.09.2025 [17:06]

Präsident Bajram Begaj: Aserbaidschan und Albanien pflegen ausgezeichneten politischen Dialog und gestärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • 25.09.2025 [14:54]

Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela

  • 25.09.2025 [13:44]

Ölpreis an Börsen gibt nach

  • 25.09.2025 [13:11]
Eine seltene architektonische Kostbarkeit der aserbaidschanischen Kultur – Barda-Mausoleum VIDEO

Eine seltene architektonische Kostbarkeit der aserbaidschanischen Kultur – Barda-Mausoleum VIDEO

Mingachevir – Wo man Schönheit, Seele und Energie des Kura-Flusses spürt VIDEO

Mingachevir – Wo man Schönheit, Seele und Energie des Kura-Flusses spürt VIDEO

Preis von Azeri Light legt zu

  • 25.09.2025 [11:00]

Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere

  • 25.09.2025 [10:31]

Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All

  • 25.09.2025 [09:15]

Europa League: Freiburg besiegt Basel

  • 25.09.2025 [09:02]

Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030

  • 25.09.2025 [08:55]

Klima: China will Treibhausgas-Emissionen bis 2035 um bis zu zehn Prozent senken

  • 25.09.2025 [08:53]
UN-Generalversammlung: Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an Sondersitzung teil VIDEO

UN-Generalversammlung: Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva nimmt an Sondersitzung teil VIDEO

Pezeshkian: Iran unterstützt Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 25.09.2025 [01:30]