Aserbaidschanische Tischtennisspieler holen Silber bei GUS-Spielen

Gabala, 29. September, AZERTAC

Die Tischtennisspieler Aserbaidschans haben bei den 3. GUS-Spielen die Silbermedaille gewonnen.

Adil Ahmadzade und Onur Guluzade sicherten sich die Medaille im Herren-Doppel-Finale, in dem sie mit 3:0 gegen das russische Paar Yevgeni Vasikov und Yevgeni Dosov verloren.