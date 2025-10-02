Aserbaidschanische Turner erreichen Finale im synchronen Programm bei den GUS-Spielen

Scheki, 2. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Turner zeigten herausragende Leistungen im synchronen Programm bei den 3. GUS-Spielen und zogen in die Finalrunde ein.

In den Einzelwettbewerben der Jungen und Mädchen sicherten sich Magsud Mahsudov, Huseyn Abbasov, Schafiga Humbatova und Seljan Mahsudova ihre Plätze in der entscheidenden Runde.

Im gemischten synchronen Programm qualifizierten sich außerdem Seljan Mahsudova und Magsud Mahsudov für das Finale.