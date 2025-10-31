Aserbaidschanische und eidgenössische Metrologie-Institute unterzeichnen Abkommen über Zusammenarbeit

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Zwischen dem aserbaidschanischen Metrologie-Institut (AzMI), das dem Staatlichen Amt für Antimonopolpolitik und Verbrauchermarktaufsicht der Republik Aserbaidschan untersteht, und dem Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) wurde ein Abkommen zur Ausweitung der wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit unterzeichnet.

Laut der Auskunft des AzMI gegenüber AZERTAC sieht das Abkommen den Austausch theoretischer und praktischer Erfahrungen zwischen dem Aserbaidschanischen Metrologie-Institut und METAS vor. Ziel ist die Steigerung der Messgenauigkeit, die Stärkung der internationalen Anerkennung sowie die Umsetzung gemeinsamer Initiativen zur Vertiefung der Zusammenarbeit. Im Rahmen der Kooperation sind gemeinsame Forschungs- und Innovationsprojekte geplant.

Darüber hinaus umfasst das Dokument die Organisation von Seminaren und Trainingsprogrammen, die Durchführung interlaboratorischer Vergleiche sowie die gemeinsame Arbeit im Bereich der gesetzlichen und industriellen Metrologie.