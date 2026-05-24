Aserbaidschanischer Konsul in Täbris bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Der Konsul des aserbaidschanischen Generalkonsulats in Täbris, Ramil Rza oglu Imranov, ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Dies teilte das Außenministerium Aserbaidschans mit.

Demnach ereignete sich der Unfall auf der Straße Julfa–Täbris nahe der Stadt Marand, als der Diplomat während der Ausübung seiner dienstlichen Pflichten mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Das Ministerium sprach der Familie, den Angehörigen und den Kollegen des Verstorbenen sein Beileid aus.