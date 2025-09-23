Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften

Baku, 23. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Para-Schwimmer Raman Salei hat bei den Weltmeisterschaften im Para-Schwimmen in Singapur die Silbermedaille gewonnen.

Salei sicherte sich die Medaille mit einer Zeit von 24,27 Sekunden über 50 Meter Freistil der Männer.

Zuvor war er bereits Weltmeister über 100 Meter Rücken geworden und hatte außerdem die Bronzemedaille im 100-Meter-Schmetterlingsschwimmen errungen.