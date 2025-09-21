Aserbaidschanischer Para-Schwimmer wird Weltmeister

Baku, 21. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Para-Schwimmer Raman Saley (S12-Kategorie) hat bei den Weltmeisterschaften in Singapur die Goldmedaille gewonnen.

Laut AZERTAC trat er am ersten Wettkampftag im 100 Meter Rücken-Schwimmen an und setzte sich mit einer Zeit von 1:01,58 Minuten durch, um den Weltmeistertitel zu erringen.