Aserbaidschanischer Springreiter belegt zweiten Platz bei Turnier in Belgien

Baku, 7. September, AZERTAC

Der Aserbaidschan vertretende Springreiter Patrick McEntee hat beim Turnier im belgischen Lier den zweiten Platz belegt.

Im Springen über 1,35 Meter blieb McEntee unter 39 Teilnehmern fehlerfrei und erreichte eine Zeit von 59,90 Sekunden.

In einem weiteren Wettbewerb über 1,30 Meter für sechs- bis achtjährige Pferde belegte der Reiter unter 28 Teilnehmern ebenfalls fehlerfrei mit einer Zeit von 69,16 Sekunden den fünften Platz.

McEntee wird Aserbaidschan vom 16. bis 20. September bei der Weltmeisterschaft im Springreiten für junge Pferde im belgischen Lanaken vertreten.