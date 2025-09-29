Aserbaidschanischer Tischtennisspieler gewinnt Silber bei GUS-Spielen

Gabala, 29. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Tischtennisspieler Onur Guluzade hat bei den 3. GUS-Spielen, die im Olympischen Sportkomplex von Gabala stattfinden, die Silbermedaille gewonnen.

Er sicherte sich die Medaille im spannenden Einzelfinale gegen den Russen Evgeny Dosov, das mit einem Ergebnis von 0:3 endete.

An den 3. Spielen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) nehmen insgesamt 1.624 Athletinnen und Athleten aus 13 Ländern teil. Die Wettbewerbe dauern noch bis zum 8. Oktober an.