Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Turner Magsud Mahsudov erzielte bei den 3. GUS-Spielen eine bemerkenswerte Leistung und sicherte sich die Goldmedaille im Einzelwettbewerb im Trampolin mit 60,190 Punkten.

Zuvor hatte Seljan Mahsudova im Einzelwettbewerb der Frauen die Bronzemedaille gewonnen.

Die Wettkämpfe im Trampolinturnen sollen heute abgeschlossen werden.