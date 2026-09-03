Aserbaidschanisches Öl kostet 101,96 Dollar

Baku, 3. September, AZERTAC

Der Preis für aserbaidschanisches Rohöl der Sorte „Azeri Light“ ist auf dem Weltmarkt um 4,35 US-Dollar bzw. 4,5 Prozent auf 101,96 US-Dollar je Barrel gestiegen.

Der niedrigste Preis für „Azeri Light“ wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar je Barrel verzeichnet, der bisherige Höchststand im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar.