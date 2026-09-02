Aserbaidschanisches Öl notiert bei über 97,60 US-Dollar

Baku, 2. September, AZERTAC.

Der Preis für aserbaidschanisches Rohöl der Sorte Azeri Light ist am Mittwoch um 4,72 US-Dollar bzw. 5,08 Prozent auf 97,61 US-Dollar je Barrel gestiegen.

Der bisher niedrigste Preis für Azeri Light wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar je Barrel verzeichnet. Der Rekordpreis lag im Juli 2008 bei 149,66 US-Dollar je Barrel.