Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WIRTSCHAFT

Aserbaidschanisches Öl notiert bei über 97,60 US-Dollar

Aserbaidschanisches Öl notiert bei über 97,60 US-Dollar

Baku, 2. September, AZERTAC.

Der Preis für aserbaidschanisches Rohöl der Sorte Azeri Light ist am Mittwoch um 4,72 US-Dollar bzw. 5,08 Prozent auf 97,61 US-Dollar je Barrel gestiegen.

Der bisher niedrigste Preis für Azeri Light wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar je Barrel verzeichnet. Der Rekordpreis lag im Juli 2008 bei 149,66 US-Dollar je Barrel.

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