Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WIRTSCHAFT

Aserbaidschanisches Öl wird für 107 US-Dollar verkauft

Aserbaidschanisches Öl wird für 107 US-Dollar verkauft

Baku, 8. September, AZERTAC

Der Preis für aserbaidschanisches Öl ist auf dem Weltmarkt gestiegen.

Wie AZERTAC berichtet, verteuerte sich ein Barrel der Sorte „Azeri Light“ um 3,11 US-Dollar bzw. 2,98 Prozent auf 107,31 US-Dollar.

Der niedrigste Preis für „Azeri Light“ wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar verzeichnet, der Höchstpreis wurde im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar erreicht.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Gold verbilligt sich, Silber wird teurer
  • 08.09.2026 [10:35]

Gold verbilligt sich, Silber wird teurer

Ölpreise an den Weltbörsen steigen weiter
  • 08.09.2026 [10:33]

Ölpreise an den Weltbörsen steigen weiter

Geldbasis in Aserbaidschan gestiegen
  • 07.09.2026 [16:24]

Geldbasis in Aserbaidschan gestiegen

AZERTAC wird internationaler Medienpartner der Agrarmesse „KazAgroFarm 2026“
  • 07.09.2026 [15:32]

AZERTAC wird internationaler Medienpartner der Agrarmesse „KazAgroFarm 2026“

Devisenreserven der Zentralbank erreichen Rekordstand
  • 07.09.2026 [14:59]

Devisenreserven der Zentralbank erreichen Rekordstand

Ölpreis könnte auf 120 Dollar steigen
  • 07.09.2026 [14:30]

Ölpreis könnte auf 120 Dollar steigen

528 Unternehmen erhalten 633 Investitionsförderbescheinigungen
  • 07.09.2026 [12:40]

528 Unternehmen erhalten 633 Investitionsförderbescheinigungen

Energieministers Schahbazov: Kein überstürzter Ausstieg aus fossilen Brennstoffen
  • 07.09.2026 [11:32]

Energieministers Schahbazov: Kein überstürzter Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen
  • 07.09.2026 [10:43]

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

Mukhtar Babayev: Landwirtschaft ist von herausragender Bedeutung, um negative Auswirkungen des Klimawandels zu verringern

  • [10:57]

Vier Menschen bei starkem Wind verletzt

  • [10:40]

Gold verbilligt sich, Silber wird teurer

  • [10:35]

Ölpreise an den Weltbörsen steigen weiter

  • [10:33]

Aserbaidschanisches Öl wird für 107 US-Dollar verkauft

  • [10:31]

BCAW 2026: Erneuerbare-Energie-Zertifikate stärken regionale Vernetzung

  • 07.09.2026 [21:42]

Aserbaidschan liefert mehr als 36 Tonnen Elektrotechnik in die Region Kiew

  • 07.09.2026 [21:10]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in den USA

  • 07.09.2026 [20:31]

BCAW 2026: CO₂-Märkte sollen Klimafinanzierung vorantreiben

  • 07.09.2026 [20:17]

ANAMA: Mehr als 1.500 Minen und Blindgänger in einer Woche geräumt

  • 07.09.2026 [20:04]

Baku Climate Action Week: Grüne Energiewirtschaft im Fokus

  • 07.09.2026 [19:50]

Aserbaidschan und Pakistan beraten über Ausbau der Zusammenarbeit im Jugend- und Sportbereich

  • 07.09.2026 [19:40]

Aserbaidschanischer Springreiter belegt zweiten Platz bei Turnier in Belgien

  • 07.09.2026 [19:27]

Japan: Taifunausläufer überziehen Japan – Überschwemmungen, eine Tote

  • 07.09.2026 [18:13]

Himalaya: Zahl der Toten auf fast 1.400 gestiegen

  • 07.09.2026 [17:43]

Patricia Scotland: Aserbaidschan legte bei COP29 den Grundstein für den Erfolg

  • 07.09.2026 [17:00]

Geldbasis in Aserbaidschan gestiegen

  • 07.09.2026 [16:24]

Aserbaidschanische Freistilringer holen acht Medaillen in Russland

  • 07.09.2026 [16:09]

„Sabah“-Trainer: Teilnahme an Champions League kaum vorstellbar

  • 07.09.2026 [15:56]

Elektrifizierung soll bei COP31 zentrale Priorität haben

  • 07.09.2026 [15:54]

Aserbaidschanische Judokas kehren mit fünf Medaillen von EM zurück

  • 07.09.2026 [15:53]

AZERTAC wird internationaler Medienpartner der Agrarmesse „KazAgroFarm 2026“

  • 07.09.2026 [15:32]

Devisenreserven der Zentralbank erreichen Rekordstand

  • 07.09.2026 [14:59]

Ölpreis könnte auf 120 Dollar steigen

  • 07.09.2026 [14:30]

UN: Klimazusammenarbeit mit Aserbaidschan bringt konkrete Ergebnisse

  • 07.09.2026 [14:00]

Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

  • 07.09.2026 [13:25]

Rashford-Einsatz gegen „Sabah“ fraglich

  • 07.09.2026 [13:20]

528 Unternehmen erhalten 633 Investitionsförderbescheinigungen

  • 07.09.2026 [12:40]

Rafiyev: Klimaprozess muss von Zusagen zu deren Umsetzung übergehen

  • 07.09.2026 [12:10]

Energieministers Schahbazov: Kein überstürzter Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

  • 07.09.2026 [11:32]

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

  • 07.09.2026 [10:43]

Gold- und Silberpreise gesunken

  • 07.09.2026 [10:32]

Nigar Arpadarai: Baku-Klimawoche wird zu wichtiger Plattform für globalen Klimaschutz

  • 07.09.2026 [10:29]

„Baku Climate Action Week 2026“ beginnt

  • 07.09.2026 [10:23]

Aserbaidschanische Kultur beim Festival der nationalen Minderheiten in Sokolov

  • 06.09.2026 [23:27]

In sozialen Netzwerken des Präsidenten Video über Besuch des Staatsoberhauptes in Seestreitkräften veröffentlicht VIDEO

  • 06.09.2026 [20:50]

Präsident Ilham Aliyev besucht aserbaidschanische Marine VIDEO

  • 06.09.2026 [16:40]

Neun Jahre seit dem Tod des weltbekannten Wissenschaftlers Lütfi Zade

  • 06.09.2026 [13:25]

Internationales Schachfestival in Guba eröffnet

  • 06.09.2026 [12:39]

Sieger des „IRONMAN 70.3“ in Baku ausgezeichnet

  • 06.09.2026 [12:15]

Aserbaidschanischer Judoka Suleyman Schukurov wird Europameister

  • 06.09.2026 [12:10]

Minenexplosion im Bezirk Agdam

  • 06.09.2026 [12:03]

Präsident: Gute Voraussetzungen für Ausbau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Eswatini

  • 06.09.2026 [11:57]

Himbeerfestival in Göygöl mit Ausstellungen und Konzerten

  • 05.09.2026 [19:30]

Experte: SOZ wird zu wichtiger Plattform für neue Handelsrouten

  • 05.09.2026 [18:45]

Champions League: „Sabah“ trägt Heimspiele im Olympiastadion Baku aus

  • 05.09.2026 [17:45]

Aserbaidschan liefert erneut Erdölprodukte und Transitgüter nach Armenien

  • 05.09.2026 [17:00]

Sabah“ investiert zehn Millionen Manat in Nachwuchsfußball

  • 05.09.2026 [16:31]

Kroate Matej Jukić gewinnt „IRONMAN 70.3“ in Baku

  • 05.09.2026 [16:16]

Vierte Klimawoche der UN-Klimarahmenkonvention in Baku

  • 05.09.2026 [15:40]

9,2 Kilometer neue Straße in nur 37 Tagen gebaut

  • 05.09.2026 [15:27]

Aserbaidschan nominiert 17 Boxer für U15-Europameisterschaften

  • 05.09.2026 [14:40]

Hulusi Kılıç: Garabagh-Universität wird einen Platz unter den besten Hochschulen der Welt einnehmen

  • 05.09.2026 [13:50]

Aserbaidschan und Usbekistan vertiefen kulturelle Zusammenarbeit

  • 05.09.2026 [13:10]

Aserbaidschan stärkt seine Rolle als geoeconomische Drehscheibe Eurasiens

  • 05.09.2026 [12:30]

Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Silber bei Welt-Nomadenspielen

  • 05.09.2026 [11:43]

Kulturministerium baut Zusammenarbeit mit BP aus

  • 05.09.2026 [10:51]

„IRONMAN 70.3“ in Baku gestartet

  • 05.09.2026 [10:20]

„IRONKIDS“ und „Fun Run“ in Baku ausgetragen

  • 05.09.2026 [09:42]

Tadschikistan feiert 35. Jahrestag seiner staatlichen Unabhängigkeit in Baku

  • 04.09.2026 [23:53]

Aserbaidschan und Kasachstan beraten über Ausbau der strategischen Partnerschaft

  • 04.09.2026 [23:45]

Italiens Ministerpräsidentin dankt Präsident Ilham Aliyev

  • 04.09.2026 [23:36]

Sahiba Gafarova: Parlamentarische Diplomatie stärkt Dialog und Zusammenarbeit

  • 04.09.2026 [21:10]

Neue Baku-Metrostation soll „20. September“ heißen

  • 04.09.2026 [20:20]

Aserbaidschan wird zum Verkehrs- und Energieknoten Eurasiens

  • 04.09.2026 [19:55]

SOZ-Raum gewinnt für Aserbaidschans Außenhandel an Bedeutung

  • 04.09.2026 [19:20]

Aserbaidschans Kurortpotenzial in Astana vorgestellt

  • 04.09.2026 [18:18]

Drei Frauen bewahren Spuren Aserbaidschans in der US-Kongressbibliothek

  • 04.09.2026 [18:00]

Mars Sarijew: Aserbaidschan ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Zentralasien und Europa

  • 04.09.2026 [17:11]

Aserbaidschan und Schweden beraten über bilaterale Beziehungen und regionale Sicherheit

  • 04.09.2026 [16:11]

Aserbaidschanischer Para-Taekwondo-Sportler gewinnt Gold beim Grand Prix

  • 04.09.2026 [16:07]

Senegalesischer Minister besucht ASAN-Servicezentrum in Baku

  • 04.09.2026 [15:19]

Senegal will von Aserbaidschan bei Arbeits- und Staatsdiensten lernen

  • 04.09.2026 [14:56]

Schamachi lädt erneut zum Trauben- und Weinfest ein

  • 04.09.2026 [14:47]

Renat Dadaschov wechselt zu ukrainischem Klub

  • 04.09.2026 [14:23]

Kritik an „The Guardian“ wegen Garabagh-Berichts

  • 04.09.2026 [14:00]

Raumsonde „BepiColombo“ nimmt Kurs auf Merkur

  • 04.09.2026 [13:10]

EU-Aserbaidschan-Beziehungen entwickeln sich dynamisch

  • 04.09.2026 [12:55]

Sahiba Gafarova: Blockfreien-Parlamentsnetzwerk gewinnt unter Aserbaidschans Vorsitz an Dynamik

  • 04.09.2026 [12:40]

Preis für aserbaidschanisches Öl nähert sich 105 Dollar

  • 04.09.2026 [12:09]

Gold und Silber günstiger

  • 04.09.2026 [11:56]

Minenproblem Aserbaidschans bei Treffen in Prag thematisiert

  • 04.09.2026 [11:30]

Mehr Aserbaidschaner kandidieren bei Wahlen in Schweden

  • 04.09.2026 [10:40]

Ölpreise an den Börsen zeigen sich volatil

  • 04.09.2026 [10:19]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Italiens Ministerpräsidentin Meloni

  • 04.09.2026 [10:05]

Aserbaidschanischer Judoka wird Europameister

  • 03.09.2026 [21:00]

Präsident der OSZE-Parlamentarischen Versammlung besucht aserbaidschanisches Parlament

  • 03.09.2026 [20:58]

Moldauische Medien berichten über Botschaft von Präsident Ilham Aliyev an Teilnehmer der 4. Internationalen Konferenz zur Minenräumung

  • 03.09.2026 [20:52]

Westliche Medien führen Desinformationskampagne gegen Aserbaidschan - ERKLÄRUNG

  • 03.09.2026 [20:34]

Sahiba Gafarova: Parlamentarische Diplomatie stärkt multilaterale Zusammenarbeit

  • 03.09.2026 [20:22]

China will Aserbaidschan bei humanitärer Minenräumung weiter unterstützen

  • 03.09.2026 [19:54]

Zwei aserbaidschanische Judokas erreichen EM-Finale

  • 03.09.2026 [19:48]

Aserbaidschanischer Kickboxer gewinnt Gold beim Weltcup

  • 03.09.2026 [19:01]

Aserbaidschan und OSZE-Parlamentarische Versammlung erörtern Zusammenarbeit

  • 03.09.2026 [16:19]

Außenminister Aserbaidschans und Litauens telefonieren

  • 03.09.2026 [16:02]

Aserbaidschanische Abgeordnete nimmt an COP17 in Mongolei teil

  • 03.09.2026 [15:27]

Aserbaidschan liefert erneut Dieselkraftstoff an Armenien

  • 03.09.2026 [14:10]

Chinas Präsident kündigt bei Staatsbesuch in Ägypten Ausweitung von Investitionen an

  • 03.09.2026 [13:30]
Ein verborgenes Wunder in den Bergen – Ganslar-Wasserfall VIDEO

Ein verborgenes Wunder in den Bergen – Ganslar-Wasserfall VIDEO

UNO-Wetterorganisation warnt vor neuen Wetterkrisen durch extremen El Niño

  • 03.09.2026 [12:05]