Aserbaidschanisches Öl wird für 107 US-Dollar verkauft
Baku, 8. September, AZERTAC
Der Preis für aserbaidschanisches Öl ist auf dem Weltmarkt gestiegen.
Wie AZERTAC berichtet, verteuerte sich ein Barrel der Sorte „Azeri Light“ um 3,11 US-Dollar bzw. 2,98 Prozent auf 107,31 US-Dollar.
Der niedrigste Preis für „Azeri Light“ wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar verzeichnet, der Höchstpreis wurde im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar erreicht.
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