Aserbaidschanisches Öl wird für 107 US-Dollar verkauft

Baku, 8. September, AZERTAC

Der Preis für aserbaidschanisches Öl ist auf dem Weltmarkt gestiegen.

Wie AZERTAC berichtet, verteuerte sich ein Barrel der Sorte „Azeri Light“ um 3,11 US-Dollar bzw. 2,98 Prozent auf 107,31 US-Dollar.

Der niedrigste Preis für „Azeri Light“ wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar verzeichnet, der Höchstpreis wurde im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar erreicht.