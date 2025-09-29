Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

Aserbaidschanisches Tischtennisteam schließt 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen ab

Gabala, 29. September, AZERTAC

Das aserbaidschanische Tischtennisteam hat seinen Wettkampf bei den 3. GUS-Spielen mit insgesamt neun Medaillen abgeschlossen.

Das Team gewann sechs Silber- und drei Bronzemedaillen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Sambo-Team schließt Wettkämpfe mit 8 Medaillen ab
  • 29.09.2025 [21:16]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Sambo-Team schließt Wettkämpfe mit 8 Medaillen ab

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille
  • 29.09.2025 [19:54]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille

Taekwondo-Kämpfer Ziya Hasanli gewinnt zweite Goldmedaille für Aserbaidschan bei den 3. GUS-Spielen
  • 29.09.2025 [19:44]

Taekwondo-Kämpfer Ziya Hasanli gewinnt zweite Goldmedaille für Aserbaidschan bei den 3. GUS-Spielen

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Silber
  • 29.09.2025 [19:21]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Silber

Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen
  • 29.09.2025 [18:31]

Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen

3. GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Sambo-Ringer stehen im Finale – zwei weitere gewinnen Bronze
  • 29.09.2025 [18:22]

3. GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Sambo-Ringer stehen im Finale – zwei weitere gewinnen Bronze

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Silber
  • 29.09.2025 [17:22]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Silber

Aserbaidschanischer Tischtennisspieler gewinnt Silber bei GUS-Spielen
  • 29.09.2025 [17:04]

Aserbaidschanischer Tischtennisspieler gewinnt Silber bei GUS-Spielen

Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silber bei den 3. GUS-Spielen
  • 29.09.2025 [13:30]

Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silber bei den 3. GUS-Spielen

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Sambo-Team schließt Wettkämpfe mit 8 Medaillen ab

  • [21:16]

Prozess gegen armenische Staatsbürger: Dokumente zum Beschuss von Zivilisten und Objekten durch armenische Streitkräfte bei April-Gefechte geprüft

  • [21:04]

Premierminister Asadov nimmt am Treffen des GUS-Ministerrats in Minsk teil

  • [20:51]

Aserbaidschans und Kasachstans Außenminister führen Telefongespräch

  • [20:38]

Vertreter führender usbekischer Medien zu Gast bei AZERTAC

  • [20:23]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem chinesichen Amtskollegen

  • [20:05]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille

  • [19:54]

Taekwondo-Kämpfer Ziya Hasanli gewinnt zweite Goldmedaille für Aserbaidschan bei den 3. GUS-Spielen

  • [19:44]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Silber

  • [19:21]

Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen

  • [18:31]

3. GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Sambo-Ringer stehen im Finale – zwei weitere gewinnen Bronze

  • [18:22]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Tod von Jabir Imanov

  • [17:55]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Silber

  • [17:22]

Aserbaidschans Premierminister besucht Minsk

  • [17:20]

Aserbaidschanisches Tischtennisteam schließt 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen ab

  • [17:13]

Aserbaidschanischer Tischtennisspieler gewinnt Silber bei GUS-Spielen

  • [17:04]

ANAMA: 1661 nicht explodierte Kampfmittel in der vergangenen Woche entschärft

  • [16:28]

Aserbaidschan nimmt am 2. Internationalen Teefestival in Brüssel teil

  • [16:03]

Jaguar Land Rover: Milliardenkredit nach Cyberangriff

  • [15:26]

Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silber bei den 3. GUS-Spielen

  • [13:30]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen

  • [13:00]

Pasha Holding veranstaltet Innovationsgipfel „INMerge“ in Baku

  • [12:54]

3. GUS-Spiele in Aserbaidschan: Heute beginnen Wettbewerbe in vier weiteren Sportarten

  • [12:34]

Lufthansa will bis 2030 in Verwaltung 4000 Stellen einsparen

  • [12:20]

In Baku beginnt Klima-Aktionswoche 2025

  • [11:38]

Ölpreis an Börsen gibt nach

  • [10:50]

Aserbaidschanische Tischtennisspieler holen Silber bei GUS-Spielen

  • [00:34]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches Duo sichert sich Bronze im Skeet Mixedwettbewerb

  • [00:23]
3. GUS-Spiele in Ganja feierlich eröffnetPräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva verfolgten Veranstaltung AKTUALISIERT VIDEO

3. GUS-Spiele in Ganja feierlich eröffnet
Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva verfolgten Veranstaltung AKTUALISIERT VIDEO

WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron

  • 28.09.2025 [23:23]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen

  • 28.09.2025 [14:54]

Aserbaidschans Tischtennismannschaft gewinnt weitere Medaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 28.09.2025 [14:23]

Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen

  • 28.09.2025 [14:16]

Aserbaidschanische Chovkan-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg bei den III. GUS-Spielen

  • 28.09.2025 [14:15]

Minenopfer Aserbaidschans in „sprechenden Fotos“: Ein Aufruf zur Gerechtigkeit aus Nürnberg

  • 28.09.2025 [13:20]

Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul muss in Baku notlanden

  • 28.09.2025 [10:49]

3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten

  • 28.09.2025 [10:22]

Paschinjan: TRIPP-Route wird sowohl regionale als auch globale Bedeutung und Auswirkungen haben

  • 27.09.2025 [21:19]

Armeniens Premier: Ein beispielloser positiver Dialog zwischen Armenien und der Türkei wurde aufgebaut

  • 27.09.2025 [21:00]

Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt

  • 27.09.2025 [20:58]

3. CUS-Spiele: Zwei weitere aserbaidschanische Tischtennisspieler erreichen das Finale

  • 27.09.2025 [20:07]

III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale

  • 27.09.2025 [19:46]

AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku

  • 27.09.2025 [19:45]

3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen

  • 27.09.2025 [19:08]

Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“

  • 27.09.2025 [18:12]

Juventus reduziert Jahresverlust

  • 27.09.2025 [16:54]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Fußball-Nationalmannschaft feiert Auftaktsieg

  • 27.09.2025 [15:10]
Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Stadion ein VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Stadion ein VIDEO

Preis von Azeri Light kostet fast 74 US-Dollar

  • 27.09.2025 [14:22]
Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH ein VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Busdepots der BakuBus GmbH ein VIDEO

Aserbaidschan hält landesweite Schweigeminute zum Gedenken an Märtyrer am Gedenktag ab

  • 27.09.2025 [13:52]
Präsident Ilham Aliyev nimmt an der Eröffnung des Ganja Memorialkomplexes teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt an der Eröffnung des Ganja Memorialkomplexes teil VIDEO

UNO-Vollversammlung: China warnt Weltgemeinschaft vor weiteren Konfrontationen

  • 27.09.2025 [13:00]

Präsident Ilham Aliyev ehrt Andenken der Märtyrer des Vaterländischen Krieges mit einer Schweigeminute am Gedenktag

  • 27.09.2025 [12:43]
Präsident Ilham Aliyev weiht Olympischen Sportkomplex in Jewlach VIDEO

Präsident Ilham Aliyev weiht Olympischen Sportkomplex in Jewlach VIDEO

3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen

  • 27.09.2025 [11:45]
Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

Staats- und Regierungsvertreter besuchen Siegespark in Baku VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Arbeitsbesuch in den USA

  • 27.09.2025 [11:07]

Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September

  • 27.09.2025 [10:14]

In Münchens Stadtzentrum Fotoausstellung zum Thema “Minenopfer in Aserbaidschan” eröffnet

  • 27.09.2025 [09:00]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Beitrag zum Gedenktag am 27. September

  • 27.09.2025 [00:26]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September

  • 27.09.2025 [00:22]

Nächste Gruppe russischer Athleten zur Teilnahme an 3. GUS-Spielen in Aserbaidschan eingetroffen

  • 26.09.2025 [20:54]
Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokumente zu den Aprilkämpfen verlesen VIDEO

Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen

  • 26.09.2025 [20:04]

GUS-Spiele: Aserbaidschans Damen-Tischtennisteam besiegt Usbekistan und zieht ins Finale ein

  • 26.09.2025 [19:54]

Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung

  • 26.09.2025 [19:40]

USA genehmigen Verkauf von Raketen für künftige F-35 Kampfjets der Bundeswehr

  • 26.09.2025 [19:26]

Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten

  • 26.09.2025 [18:21]

La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro

  • 26.09.2025 [18:12]

Chilenische Gäste ehren Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • 26.09.2025 [18:11]

Nasimi-Festival feierlich beendet

  • 26.09.2025 [18:02]

Aserbaidschan und China erörtern Zusammenarbeit in Bereichen erneuerbare Energien und Wasserwirtschaft

  • 26.09.2025 [17:24]

Aserbaidschanisches Nationalteppichmuseum zeigt Ausstellung „Tadschikische Stickerei: Kunst und Tradition“

  • 26.09.2025 [16:22]

EANA wählt neuen Präsidenten

  • 26.09.2025 [15:46]

Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein

  • 26.09.2025 [15:28]

Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo

  • 26.09.2025 [15:21]

Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter

  • 26.09.2025 [15:20]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zu seiner Teilnahme an der 80. Tagung der UN-Generalversammlung

  • 26.09.2025 [13:13]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 26.09.2025 [12:57]

Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund

  • 26.09.2025 [11:44]

Preis von Azeri Light steigt weiter

  • 26.09.2025 [11:44]

La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer

  • 26.09.2025 [11:03]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Turkmenistan verbinden traditionelle Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit

  • 26.09.2025 [10:53]
Präsident Ilham Aliyev spricht bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev spricht bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung AKTUALISIERT VIDEO

Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister Manvel Grigoryan gesteht armenische Besetzung – Gericht prüft Beweis VIDEO

Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister Manvel Grigoryan gesteht armenische Besetzung – Gericht prüft Beweis VIDEO

AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil

  • 25.09.2025 [22:56]
Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva trifft Ehemann der slowenischen Präsidentin in New York VIDEO

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva trifft Ehemann der slowenischen Präsidentin in New York VIDEO

Mitteilung des Presseamts des Präsidenten

  • 25.09.2025 [22:25]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft UN-Generalsekretär António Guterres AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft UN-Generalsekretär António Guterres AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev appelliert vom UN-Podium an die internationale Gemeinschaft: Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der Gerechtigkeit nicht selektiv ist

  • 25.09.2025 [21:23]

Präsident Aserbaidschans: Wir haben sowohl im Krieg als auch im Frieden gesiegt

  • 25.09.2025 [21:21]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist stolz auf seine humanitären Hilfsbemühungen auf globaler Ebene

  • 25.09.2025 [21:19]

Aserbaidschans Präsident: Das Kaspische Meer schrumpft rapide – und der Hauptgrund ist nicht der Klimawandel

  • 25.09.2025 [21:17]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschans Währungsreserven sind etwa 16-mal höher als unsere Auslandsschulden

  • 25.09.2025 [21:15]

Präsident Aserbaidschans: Bis 2030 werden etwa 40 Prozent unserer Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen gedeckt

  • 25.09.2025 [21:13]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan nimmt weltweit ersten Platz unter den Ländern ein, die Erdgas über Pipelines liefern

  • 25.09.2025 [21:10]

Aserbaidschans Präsident: Wir spielen strategische Rolle bei Anbindung der Kaspischen Region an internationale Märkte

  • 25.09.2025 [21:08]

Präsident Aserbaidschans: Die Welt kann heute und in naher Zukunft nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen

  • 25.09.2025 [21:06]

Präsident Ilham Aliyev: Nach dem Krieg stellt Minengefahr eines der größten humanitären Probleme für Aserbaidschan dar

  • 25.09.2025 [21:04]