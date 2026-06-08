Aserbaidschans Außenminister zu Arbeitsbesuch in der Türkei

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ist zu einem Arbeitsbesuch nach Istanbul in der Türkei gereist.

Im Rahmen seines Besuchs wird Minister Bayramov an dem trilateralen Treffen der Außenminister Aserbaidschans, Georgiens und der Türkei teilnehmen und dort eine Rede halten. Darüber hinaus sind mehrere bilaterale Gespräche auf hoher Ebene vorgesehen.