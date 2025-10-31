Aserbaidschans Elektronischer Sicherheitsdienst und Malaysias MyCERT unterzeichnen Absichtserklärung
Baku, 31. Oktober, AZERTAC
Der Elektronische Sicherheitsdienst (ESS) des Ministeriums für digitale Entwicklung und Verkehr von Aserbaidschan und das malaysische MyCERT unterzeichneten ein Memorandum of Understanding (MoU) in Online-Form.
Ziel des Dokuments ist es, den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer im Bereich Cybersicherheit zu fördern und die professionelle Weiterentwicklung von Fachkräften auf diesem Gebiet zu unterstützen.
Die Parteien werden zudem in folgenden Bereichen zusammenarbeiten: Prävention von Informationssicherheitsvorfällen, Organisation gemeinsamer Schulungen und Seminare, Austausch bewährter Verfahren und Informationen sowie neuen technologischen Lösungen und innovativen Ansätzen.
Bei der Online-Unterzeichnungszeremonie betonten die Beteiligten, dass dieses Abkommen eine große Bedeutung für die Erweiterung der strategischen Partnerschaft im Bereich Informationssicherheit und Cybersicherheit hat und die gegenseitige Unterstützung in regionalen und globalen Initiativen stärkt.
