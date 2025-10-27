Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Die U23-Weltmeisterschaft im Freistilringen in Novi Sad, Serbien, neigt sich dem Ende zu.

Wie AZERTAC berichtet, traten zwei Mitglieder der aserbaidschanischen Freistilring-Nationalmannschaft im Finale an.

Kanan Heybatov (70 kg) traf im Endkampf auf den Iraner Sina Khalili. Obwohl sein Gegner in der ersten Runde überlegen war, sicherte sich der Aserbaidschaner einen überzeugenden Sieg. Mit 9:4 gewann Kanan und wurde erstmals U23-Weltmeister.

Khetag Karsanov (125 kg) stand ebenfalls im Finale einem iranischen Gegner gegenüber. Der seit diesem Jahr in der schwersten Gewichtsklasse kämpfende Nationalringer verlor jedoch gegen Abolfazl Nejad mit 0:11 und musste sich mit der Silbermedaille begnügen.