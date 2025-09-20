Aserbaidschans griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

Baku, 20. September, AZERTAC

Die Weltmeisterschaft in der kroatischen Hauptstadt Zagreb wird fortgesetzt.

Wie AZERTAC berichtet, haben Aserbaidschans griechisch-römische Ringer bislang eine Gold- und eine Bronzemedaille errungen.

Ulvi Ganizade (72 kg) traf im Finale auf den Franzosen Ibrahim Ghanem, den er bereits im vergangenen Jahr im Endkampf bezwungen hatte. In einem spannenden Duell setzte sich der aserbaidschanische Athlet mit 4:2 Punkten durch, verteidigte damit erfolgreich seinen Titel und wurde zum zweiten Mal Weltmeister.

Murad Ahmadov (97 kg) trat im Kampf um Bronze gegen den Ungarn Alex Soke an. Bereits in der ersten Runde setzte der Aserbaidschaner eine Vier-Punkte-Technik an, die sich im weiteren Verlauf als entscheidend erweisen sollte. Obwohl der Kampf mit 5:5 Punkten endete, entschied Ahmadov das Duell dank der höherwertigen Wertung für sich und feierte somit einen erfolgreichen Einstand bei seiner ersten Weltmeisterschaft – mit der Bronzemedaille.

Damit erhöht sich die Medaillenbilanz der aserbaidschanischen griechisch-römischen Ringer bei dieser WM auf drei.

Eldeniz Azizli (55 kg) holte bereits am Vortag Bronze für Aserbaidschan