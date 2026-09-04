Aserbaidschans Kurortpotenzial in Astana vorgestellt
Astana, 4. September, AZERTAC
Vertreter des Aserbaidschanischen Gewerkschaftsbundes (AHİK) haben in der aserbaidschanischen Botschaft in Kasachstan mit Vertretern kasachischer Reiseunternehmen über das Potenzial Aserbaidschans im Gesundheitstourismus gesprochen.
Dabei wurden die Aktivitäten der AHİK-Gesundheitszentren, ihre medizinischen Möglichkeiten, modernen Geräte und Behandlungsmethoden vorgestellt. Besonderes Augenmerk galt der Naftalan-Therapie sowie den Kurzentren Schichow, Bilgah, Abscheron und Gunaschli und dem Physiotherapiezentrum Buzovna.
Den kasachischen Tourismusvertretern wurde zudem ein Video über das Kur- und Gesundheitstourismuspotenzial Aserbaidschans gezeigt.