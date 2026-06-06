Aserbaidschans Landwirtschaftsminister zu Besuch in der Türkei

Istanbul, 6. Juni, AZERTAC

Eine Delegation unter Leitung des Landwirtschaftsministers Majnun Mammadov weilt zu einem Besuch in der Türkei, um in Istanbul an der hochrangigen Ministerrunde für Landwirtschaft zum Thema „Verringerung von Verlusten nach der Ernte – Steigerung der Effizienz in der Lebensmittelversorgungskette“ teilzunehmen.

Darüber hinaus sind im Rahmen des Besuchs mehrere bilaterale Treffen des Landwirtschaftsministers vorgesehen.

Günel Karatepe