Aserbaidschans Nationalmannschaft: Spieltermine gegen Frankreich und die Ukraine bekanntgegeben

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Fußballnationalmannschaft wird sich vom 6. bis 8. Oktober zu einem Trainingslager in Baku versammeln.

Am 8. Oktober reist das Team nach Paris, wo es am 10. Oktober im Rahmen der WM-Qualifikation 2026 im Stadion „Parc des Princes“ auf Gastgeber Frankreich trifft.

Das zweite Qualifikationsspiel bestreitet Aserbaidschan am 13. Oktober gegen die Ukraine im „Krakovia“-Stadion im polnischen Krakau.