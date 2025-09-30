Aserbaidschans Präsident: Heute ist Entwicklung der italienisch-aserbaidschanischen Beziehungen deutlich sichtbar

Baku, 30. September, AZERTAC

„Heute ist die Entwicklung der italienisch-aserbaidschanischen Beziehungen deutlich sichtbar“, sagte Präsident Ilham Aliyev bei einem erweiterten Treffen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella.

Das Staatsoberhaupt erklärte: „Unsere Zusammenarbeit ist vielfältig. Man kann sagen, dass sie viele Bereiche abdeckt – von Energie bis zur industriellen Produktion. Gegenwärtig hat diese Zusammenarbeit, die auch den Bildungsbereich umfasst, eine wahrhaft strategische Bedeutung.“