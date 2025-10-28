Aserbaidschans Premierminister trifft stellvertretende Premierministerin von Belarus

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, traf sich mit Natalia Petkevich, der stellvertretenden Premierministerin der Republik Belarus und Ko-Vorsitzenden der Gemeinsamen Zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Bei dem Treffen wurde die umfassende Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus hervorgehoben. Dabei wurde betont, dass der aktive Dialog und die gemeinsamen Anstrengungen der Präsidenten beider Länder entscheidende Faktoren für diesen Fortschritt darstellen.

Zudem wurde die Bedeutung der 15. Sitzung der Gemeinsamen Zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus, die in Baku stattfand, betont.

Man erörterte auch die Perspektiven für eine weitere Ausweitung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen – darunter Handel und Wirtschaft, Industrie, Landwirtschaft, Humanitäres und andere Sektoren.