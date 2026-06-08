Aserbaidschans Premierminister trifft vietnamesischen Generalstaatsanwalt

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov hat den Generalstaatsanwalt Vietnams, Nguyen Huy Tien, zu einem Gespräch empfangen.

Die Seiten lobten die freundschaftlichen Beziehungen und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Vietnam. Zudem betonten sie die Bedeutung des politischen Dialogs sowie der gegenseitigen Unterstützung in internationalen Organisationen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen auch die Kooperation der Strafverfolgungsbehörden beider Länder und Möglichkeiten zu deren weiterem Ausbau. An den Gesprächen nahm ebenfalls der aserbaidschanische Generalstaatsanwalt Kamran Aliyev teil.