Aserbaidschans stellvertretender Wirtschaftsminister nimmt an der 41. COMCEC-Sitzung in Istanbul teil

Baku, 4. November, AZERTAC

Rovnag Abdullayev, der stellvertretende Wirtschaftsminister Aserbaidschans, nahm an der 41. Sitzung des Ständigen Ausschusses für wirtschaftliche und kommerzielle Zusammenarbeit der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) (COMCEC) teil, die im türkischen Istanbul stattfand.

Bei der Veranstaltung wurde hervorgehoben, dass Aserbaidschan der Vertiefung der multilateralen Zusammenarbeit und der wirtschaftlichen Integration mit den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO) besondere Bedeutung beimisst.

Der stellvertretende Minister informierte über die in Aserbaidschan ergriffenen Maßnahmen zur Diversifizierung der Exportmärkte und zur Ausweitung der Nicht-Öl- und Gasexporte sowie über Projekte, die den Zugang zu europäischen und OIC-Märkten verbessern.

Er wies darauf hin, dass die Durchführung von Austauschprogrammen für Exporteure kleiner und mittlerer Unternehmen sowie gemeinsame Projekte in den Bereichen Industrie, erneuerbare Energien, Landwirtschaft und anderen Bereichen zur weiteren Stärkung der bestehenden wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen beitragen können.

Rovnag Abdullayev informierte die Teilnehmer der Veranstaltung über das günstige Geschäfts- und Investitionsklima in Aserbaidschan, vielversprechende Kooperationsbereiche, Möglichkeiten in Industriegebieten sowie Steuer- und Zollvergünstigungen in den befreiten Gebieten und andere Anreizmechanismen.

An der Sitzung nahmen die Leiter der zuständigen staatlichen Stellen der Mitgliedsländer der Organisation teil. Es fand ein Meinungsaustausch zu Themen wie „Umsetzung des OIC-2025: Aktionsprogramms“, „Weltwirtschaftliche Entwicklungen mit besonderem Bezug auf die OIC-Mitgliedsländer“, „Stärkung der Rolle des Privatsektors in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit“, „Vertiefung der finanziellen Zusammenarbeit“, „Verbesserung von Verkehr und Kommunikation“, „Entwicklung eines nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Tourismussektors“, „Steigerung der Produktivität des Agrarsektors und Sicherstellung der Ernährungssicherheit“ sowie weiteren Angelegenheiten statt.