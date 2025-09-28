Aserbaidschans Tischtennismannschaft gewinnt weitere Medaille bei den 3. GUS-Spielen

Gabala, 28. September, AZERTAC

Die Tischtennisspieler Aserbaidschans haben bei den 3. GUS-Spielen die Bronzemedaille gewonnen.

Yaghmur Mammadli und Aylin Asgarova sicherten sich den dritten Platz im Damendoppel, mussten sich jedoch im Halbfinale mit 1:3 gegen das belarussische Duo Yana Zhadzko und Sofiya Beliasava geschlagen geben.

Im Herren-Doppel erreichten Adil Ahmadzade und Onur Guluzade das Finale, nachdem sie im Halbfinale mit 3:0 gegen das belarussische Paar Ivan Zaytsev und Aliaksei Rabushka gewonnen hatten. Sie werden im entscheidenden Match heute um 18:00 Uhr auf das russische Duo Yevgeni Vasikov und Yevgeni Dosov treffen.