Auf Initiative von Leyla Aliyeva im Nizami Kinozentrum Dokumentarfilm gezeigt

Baku, 10. April, AZERTAC

Auf Initiative von Leyla Aliyeva, der Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung, Gründerin und Leiterin der Öffentlichen Vereinigung (IDEA) wurde am Mittwoch im Nizami Kinozentrum ein Dokumentarfilm gezeigt.

Vor der Vorführung des Films “Buy Now! The Shopping Conspiracy“ (Kauf jetzt! Der Kundenfang) unter Regie von Nick Stacy wurden rund 400 junge Menschen über die Bedeutung eines verantwortungsbewussten Konsums, langfristige Auswirkungen der aktuellen Konsumkultur auf die Umwelt sowie darüber informiert, wie junge Menschen in ihrem täglichen Leben einen verantwortungsvolleren Umgang pflegen können, um einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit zu leisten. Es wurde betont, dass ökologische Aufklärung und die Veränderung der Konsumgewohnheiten jedes Einzelnen den Weg für eine nachhaltige Entwicklung ebnen können, wobei die Jugendlichen die treibende Kraft dieses Prozesses werden sollten. In diesem Zusammenhang wurde hervorgehoben, dass die von IDEA durchgeführten Veranstaltungen und Projekte von großer Bedeutung für die Aufklärung der Jugend sowie die Förderung eines gesunden und nachhaltigen Lebensstils sind.

Anschließend wurde der Dokumentarfilm gezeigt.

Es sei erwähnt, dass der Dokumentarfilm “Kauf jetzt! Der Kundenfang“ von der britischen Gesellschaft “Grain Media“ produziert wurde.