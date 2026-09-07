AZERTAC wird internationaler Medienpartner der Agrarmesse „KazAgroFarm 2026“

Astana, 7. September, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur AZERTAC ist offizieller internationaler Medienpartner der internationalen Agrar- und Industriemesse „KazAgroFarm 2026“, die vom 21. bis 23. Oktober im Internationalen Ausstellungszentrum EXPO in Astana stattfindet.

Zu der Messe werden mehr als 300 Unternehmen aus 25 Ländern erwartet. Vertreten sein werden unter anderem Hersteller von Landtechnik und Ausrüstung, Agrarholdings, landwirtschaftliche Betriebe, Investoren, Technologieanbieter sowie staatliche Einrichtungen.

Im Mittelpunkt stehen moderne Landtechnik, Bewässerungs- und Wassersparsysteme, Präzisionslandwirtschaft, Digitalisierung und Automatisierung, Viehzucht, Saatgut, Veterinärwesen sowie Lösungen für Lagerung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Das Rahmenprogramm umfasst Konferenzen, Podiumsdiskussionen sowie Treffen zwischen Vertretern von Unternehmen und staatlichen Institutionen. Themen sind unter anderem Ernährungssicherheit, die Entwicklung der Viehzucht, moderne Agrartechnologien, die digitale Transformation der Landwirtschaft sowie Kasachstans Exportpotenzial und Investitionsmöglichkeiten.

An der Messe im vergangenen Jahr nahmen 316 Unternehmen aus 25 Ländern teil. Mehr als 10.000 Fachleute aus dem Agrarsektor besuchten die Veranstaltung.

Elschan Rustamov