„Baku Climate Action Week 2026“ beginnt

Baku, 7. September, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Hauptstadt hat die „Baku Climate Action Week 2026“ (BCAW 2026) begonnen. An der Eröffnungsveranstaltung nehmen Vertreter Aserbaidschans und der Türkei, die Leitungen von COP30 und COP31, internationale Organisationen sowie hochrangige Klimabeauftragte teil.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen der Kampf gegen den Klimawandel, die Energiewende, erneuerbare Energien, nachhaltige Entwicklung und die Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen.

Die „Baku-Klimaschutzwoche“ versteht sich als internationale Plattform für den Austausch über konkrete Maßnahmen und eine verstärkte internationale Zusammenarbeit im Klimaschutz.