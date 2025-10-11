Baku veranstaltet internationale Konferenz „Frauen in der Cybersicherheit“

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Am 11. Oktober hat in Baku am Rande des internationalen Cybersicherheitsfestivals CIDC 2025 - „Herausforderung zum Schutz kritischer Infrastrukturen” eine internationale Konferenz” mit dem Titel „ Frauen in der Cyberwelt“ ihre Arbeit begonnen.

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der öffentlichen Vereinigung „Femmes Digitales – Supporting Women in Tech“ sowie der e-Governance Academy (eGA) Estlands organisiert, mit Unterstützung des Staatlichen Dienstes für besondere Kommunikation und Informationssicherheit Aserbaidschans sowie der Vereinigung der Cybersicherheitsorganisationen Aserbaidschans (AKTA).

Zu den Rednerinnen gehören Jana Krimpe, Gründerin und Vorsitzende der öffentlichen Vereinigung „Femmes Digitales – Supporting Women in Tech“, Elsa Neeme, leitende Cybersicherheitsexpertin an der e-Governance Academy (eGA) Estlands, Amy Carlton, Geschäftsträgerin der Vereinigten Staaten in Aserbaidschan, und Nataliya Tkachuk, Leiterin des Dienstes für Informations- und Cybersicherheit beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine.