BCAW 2026: Erneuerbare-Energie-Zertifikate stärken regionale Vernetzung

Baku, 7. September, AZERTAC

Im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026 (BCAW 2026) wurde über den grenzüberschreitenden Handel mit Zertifikaten für erneuerbare Energien (RECs) und dessen Bedeutung für die regionale Vernetzung diskutiert.

Im Mittelpunkt standen transparente und miteinander kompatible Zertifizierungssysteme für den Handel mit erneuerbarem Strom im Südkaukasus, in der Schwarzmeerregion und in Zentralasien. Erörtert wurden auch die gegenseitige Anerkennung regionaler Systeme und des EU-Systems für Herkunftsnachweise (GOs).

Die Teilnehmer befassten sich zudem mit den regulatorischen und digitalen Voraussetzungen für verlässliche nationale Register und Zertifizierungsstellen sowie mit der Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Die Experten betonten, dass RECs und Herkunftsnachweise das Vertrauen in den grenzüberschreitenden Handel stärken, Investitionen mobilisieren und die Nachfrage nach erneuerbarer Energie fördern können.