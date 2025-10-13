BIP in Aserbaidschan steigt um 1,3 Prozent

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Aserbaidschans erreichte im Zeitraum Januar bis Oktober 2025 83,37 Milliarden Manat und verzeichnete damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg von 1 %.

Laut Angaben des Staatlichen Statistischen Komitees Aserbaidschans stieg der Mehrwert im Öl- und Gassektor um 1,9 %, während der nicht-öl- und gasorientierte Sektor ein Wachstum von 2,6 % erzielte.

Hinsichtlich der Verteilung entfielen 34,2 % des BIP auf die Industrie, gefolgt von 10,5 % auf Handel und Fahrzeugreparatur sowie 7 % auf Transport und Lagerhaltung. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei trugen jeweils 6,6 % bei, ebenso die Bauwirtschaft. Der Bereich Beherbergung und Gastronomie machte 2,8 % aus, die Informations- und Kommunikationsbranche 1,8 %. Weitere Sektoren waren mit 20,7 % vertreten, und die Nettosteuerabgaben auf Produkte und Importe lagen bei 9,6 %.

Das BIP pro Kopf betrug 9.300,3 Manat.