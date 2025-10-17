China verzeichnet Anstieg visumfreier Einreisen um 48,3 Prozent im dritten Quartal

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Im dritten Quartal 2025 gab es 7,246 Millionen Einreisen ausländischer Staatsangehöriger nach China im Rahmen der visumfreien Einreiseregelungen, was einem Anstieg von 48,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, teilte die Nationale Einwanderungsbehörde (NIA) am Donnerstag mit.

Visumfreie Einreisen machten 72,2 Prozent aller Einreisen ausländischer Staatsangehöriger aus, so die NIA.

China hat seine visumfreien Reisebestimmungen ausgeweitet. Touristen aus 76 Ländern können nun von einseitigen oder gegenseitigen visumfreien Einreisen profitieren, während Bürger aus 55 Ländern China im Transit vor der Weiterreise zu einem dritten Ziel bis zu 10 Tage lang visumfrei besuchen können.