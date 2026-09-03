China will Aserbaidschan bei humanitärer Minenräumung weiter unterstützen

Baku, 3. September, AZERTAC

China will Aserbaidschan weiterhin bei der humanitären Minenräumung unterstützen. Das erklärte Shen Zhang, Berater der Abteilung für Rüstungskontrolle im chinesischen Außenministerium, auf der 4. Internationalen Konferenz zur Minenräumung in Baku.

China und Aserbaidschan hatten im vergangenen Jahr ein Memorandum zur Stärkung der bilateralen humanitären Zusammenarbeit unterzeichnet. Im Rahmen des Abkommens stellte China Aserbaidschan nach Angaben des Diplomaten zwei Millionen Yuan an finanzieller Unterstützung bereit.