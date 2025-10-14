Chinas Außenhandel wächst um vier Prozent im laufenden Jahr

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Chinas gesamte Warenimporte und -exporte in Yuan stiegen laut offiziellen Daten in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 33,61 Billionen Yuan (etwa 4,73 Billionen US-Dollar), was einem Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Wachstumsrate beschleunigte sich gegenüber einem Anstieg von 3,5 Prozent in den ersten acht Monaten des Jahres, wie die Allgemeine Zollverwaltung (GACC) mitteilte.